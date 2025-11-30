Избирательные участки не блокируют, людям штрафами не угрожают — бывает же такое: В Приднестровье выборы в Верховный совет и местные администрации проходят в штатном режиме

В Приднестровье в воскресенье, 30 ноября, проходят законодательные и местные выборы в 246 избирательных участках.
Граждане выбирают 33 депутата Верховного Совета в Тирасполе, а также 76 мэров и 469 местных советников.
Явка на выборах в Приднестровье на 13:00 составляет 12,4% от общего числа избирателей.
По данным избирательной комиссии региона, ожидается участие около 395 тысяч человек.
Председатель ЦИК Приднестровья Станислав Касап о работе международных наблюдателей:
— От них поступают отзывы, что голосование проходит в нормальном режиме, в доброжелательной обстановке, никаких замечаний нет.
Участки закроются в 20:00.
Результаты выборов будут объявлены в понедельник.
