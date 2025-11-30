В правительстве обсудили план празднования 80-летия Калининградской области

В правительстве региона провели заседание совета по культуре под председательством губернатора Алексея Беспрозванных. Основной темой обсуждения стал план празднования 80-летия Калининградской области: от торжественных мероприятий до благоустройства общественных пространств.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках празднования пройдут Российско-Китайские молодежные игры, фестиваль классической музыки «Кантата», юбилейный форум «ШУМ», фестиваль искусств «Русская Балтика», Дни армейской культуры, фестиваль «Зимние каникулы на Балтике» и пр.
Губернатор отметил важность проведения мероприятий во всех муниципалитетах.
Также на заседании участники рассмотрели музыкальные произведения, рекомендованные для утверждения в качестве официального гимна региона. Запланировано народное голосование.