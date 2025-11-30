Reuters: Венесуэла может выбрать один из двух вариантов для защиты от атаки США

По информации Reuters, Каракас может столкнуться с дезертирством. Это обусловлено тем, что ~рядовые солдаты получают «всего $100 в месяц в местной валюте»~ — примерно пятую часть от того, что необходимо среднестатистической семье для удовлетворения основных потребностей. Кроме того, войска Венесуэлы за последние годы не получали реального боевого опыта — они сталкивались лишь с безоружным гражданским населением во время уличных протестов.