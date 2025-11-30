Глава МИД Турции связал мирный план по Украине с безопасностью Европы

По мнению Фидана, итоговый вариант соглашения должен содержать четкие обязательства того, что ни одна из сторон не будет нападать на другую, независимо от причины. «Если удастся достичь соглашения, это может привести к еще 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже дольше», — отметил он.