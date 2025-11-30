Нетаньяху объяснил прошение о помиловании защитой национальных интересов Израиля

В специальном видеообращении к нации премьер вновь отверг свою вину. По его версии, выявленные в ходе длящегося почти шесть лет судебного процесса показания и доказательства оправдывают его и разрушают аргументы обвинения. «В моих личных интересах было и остается доведение процесса до конца, до полного оправдания по всем обвинениям. Но реальность в сфере безопасности и внешней политики, национальный интерес требуют иного. Государство Израиль стоит перед огромными вызовами, а вместе с ними перед колоссальными возможностями. Чтобы отразить угрозы и реализовать эти возможности, требуется национальное единство. Продолжение судебного процесса разрывает нас изнутри, вызывает раскол, усиливает разобщенность. Я уверен, как и многие в народе, что немедленное завершение процесса существенно поможет снизить напряжение и продвинуть широкое примирение, в котором наша страна так нуждается», — полагает Нетаньяху.