Премьер-министр Молдовы пока не получил ни лея зарплаты, но не бедствует: Откуда у Александра Мунтяну миллионы долларов и недвижимость в трех странах

Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну обнародовал декларацию за 2024 год. Выяснилось, что пока он готовился управлять страной, в Молдове он не получил ни лея зарплаты.
Зато его финансовая активность за рубежом впечатляет:
Основные доходы (более $246 831) поступили из Украины (I Capital Partners) и других зарубежных инвестиций.
Владеет недвижимостью в трёх странах: дарёной квартирой в Кишинёве, квартирой за 677 000 евро в Румынии и домом в Украине.
На счетах в четырёх странах хранится более 110 000 евро, а инвестиционный портфель в США превышает $1 миллион.
Имеет крупные доли в трёх международных компаниях (США, Украина) на миллионы евро.
