Андрей Назаров сообщил о программе «Башкирско-абхазское долголетие»

Премьер-министр правительства РБ прибыл в Республику Абхазия.

Как сообщил Андрей Назаров, с коллегами братской республики была подписана дорожная карта на 29 мероприятий. Сотрудничество выстраивается по семи направлениям- экономика, промышленность, образование, культура, туризм, спорт и здравоохранение.

Усилится работа по локализации производств на территориях преференциальных зон.

«Башкортостан готов делиться опытом поддержки инвесторов, запускать совместные проекты и помогать предприятиям находить новые точки роста. Из интересного и ближайшего на перспективу — совместная программа “Башкирско-абхазское долголетие”. Запустим обмен оздоровительными маршрутами, турпродуктами и программами для старшего поколения», — рассказал премьер-министр правительства РБ.

Он подчеркнул, что Башкортостан открыт для крепкого и взаимовыгодного сотрудничества.

Как информировал «Башинформ», в Башкирии товарооборот приблизился к отметке в 2,5 трлн рублей.