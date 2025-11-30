Ричмонд
Axios: Украина не согласовала только два пункта в мирном плане США

США рассчитывают в воскресенье согласовать с Украиной оставшиеся пункты мирного плана Дональда Трампа, чтобы затем отправлять переговорщиков в Москву. Об этом пишет Axios в материале, посвященном назначенной на 30 ноября встрече в Майами американской и украинской делегаций.

Источник: Reuters

Со ссылкой на источники издание утверждает, что в Женеве в прошлое воскресенье стороны «достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме двух: территорий и гарантий безопасности». Один из собеседников Axios заявил, что Белый дом рассчитывает быстро устранить оставшиеся разногласия. Он добавил, что «украинцы знают, чего мы от них ожидаем».

Глава делегации Украины, секретарь СНБО Рустем Умеров в воскресенье днем по московскому времени написал в соцсети, что переговоры с представителями США начались. Через пару часов он удалил пост.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетит Москву в начале следующей недели — до визита Владимира Путина в Индию, назначенного на 4 и 5 декабря.

