Axios: Украина не согласовала только два пункта в мирном плане США

Со ссылкой на источники издание утверждает, что в Женеве в прошлое воскресенье стороны «достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме двух: территорий и гарантий безопасности». Один из собеседников Axios заявил, что Белый дом рассчитывает быстро устранить оставшиеся разногласия. Он добавил, что «украинцы знают, чего мы от них ожидаем».