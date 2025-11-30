Ричмонд
США хотят договориться с Украиной по территориям и гарантиям, пишет Axios

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Белый дом хочет достичь согласия с украинской стороной по вопросам территорий и гарантий безопасности для Украины, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник: Reuters

«Во время переговоров в Женеве в прошлое воскресенье стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме двух: территорий и гарантий безопасности. Высокопоставленный американский чиновник заявил, что Белый дом хочет устранить расхождения по этим двум последним вопросам в воскресенье», — говорится в публикации.

По утверждению собеседника издания, представители Украины знают, чего от них ожидает американская сторона.

По данным Axios, ожидается, что Уиткофф и Кушнер представят согласованный документ российской стороне в ближайший вторник. Встреча американского спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным ожидается в первой половине следующей недели. Вместе с ним в Москву прибудут несколько представителей администрации США, имеющих отношение к украинским делам.

Мирная инициатива США и европейские «поправки»

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке предложения по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В прошлое воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, Евросоюз среди прочего предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.

В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

