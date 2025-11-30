Bloomberg рассказал о просьбе индийских военных перед визитом Путина

Су-57 — российский многофункциональный истребитель пятого поколения, отличающийся малой заметностью и повышенной маневренностью. Истребитель может наносить удары по воздушным, наземным и морским целям и применяться круглосуточно, в том числе в сложных метеоусловиях, при работе систем ПВО и других помехах, а также как под внешним управлением, так и автономно.