Умеров подтвердил начало встречи делегаций Украины и США

«В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения достойного мира», — написал Умеров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что находится на постоянной связи с Владимиром Зеленским. Секретарь СНБО Украины также сообщил, что проводит переговоры на основе «директив» Зеленского и «наработок, достигнутых в Женеве» 23 ноября на переговорах делегаций США и Украины. Умеров добавил, что доложит Зеленскому об итогах переговоров в США.
Ранее Умеров уже сообщил в своем Telegram-канале о начале встречи с делегацией США, однако затем удалил эту запись, не объяснив причины.