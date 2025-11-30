Умеров подтвердил начало встречи делегаций Украины и США

Он добавил, что находится на постоянной связи с Владимиром Зеленским. Секретарь СНБО Украины также сообщил, что проводит переговоры на основе «директив» Зеленского и «наработок, достигнутых в Женеве» 23 ноября на переговорах делегаций США и Украины. Умеров добавил, что доложит Зеленскому об итогах переговоров в США.