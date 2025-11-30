Ричмонд
Умеров подтвердил начало встречи делегаций Украины и США

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Американская и украинская делегации начали встречу в США для обсуждения путей урегулирования кризиса на Украине. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию.

Источник: Reuters

«В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения достойного мира», — написал Умеров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что находится на постоянной связи с Владимиром Зеленским. Секретарь СНБО Украины также сообщил, что проводит переговоры на основе «директив» Зеленского и «наработок, достигнутых в Женеве» 23 ноября на переговорах делегаций США и Украины. Умеров добавил, что доложит Зеленскому об итогах переговоров в США.

Ранее Умеров уже сообщил в своем Telegram-канале о начале встречи с делегацией США, однако затем удалил эту запись, не объяснив причины.