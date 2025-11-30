Рубио назвал главную цель переговоров с Украиной

«Речь идет не просто о мирных соглашениях, а о создании пути вперёд, который оставит Украину суверенной, независимой и процветающей», — сказал он, кадры начала встречи публикует «Страна».
По данным Axios, на встрече с украинской делегацией США намерены обсудить территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. В ходе переговоров в Женеве неделей ранее стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме этих двух, отмечает Axios.
