Выборы в Приднестровье: проголосовали более 93 тысяч человек

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя — Sputnik. На 17.00 по молдавскому времени в единый день голосования на выборах депутатов всех уровней в Приднестровье проголосовало 93 443 избирателя, что составляет 23,67% от общего числа, сообщили в местном Центризбиркоме.
По состоянию на 17.00 жалоб не поступало, уточнили в ЦИК. Ранее было отмечено, что в целом выборы проходят в Приднестровье в спокойной обстановке. Явка — примерно на том же уровне, что и на выборах депутатов в 2020 году. Международные наблюдатели, которые мониторят процесс волеизъявления граждан, также нарушений не отмечали.
Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 мск). К урнам для голосования в общей сложности должны прийти порядка 395 тысяч приднестровцев, образовано 246 участковых избирательных комиссий.
Жителям региона предстоит избрать 33 депутата Верховного совета, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
С понедельника, 24 ноября, в Приднестровье началось досрочное голосование. В первый день было открыто семь участков в территориальных избирательных комиссиях — по одному в каждом городе и районе. С 24 по 27 ноября можно было отдать свой голос в территориальных избирательных комиссиях городов и районов, а 28 и 29 ноября — в участковых избирательных комиссиях. Проголосовать смогли те, кто по каким-то причинам не сможет сделать это 30 ноября.
Как сообщили в ЦИК Приднестровья, в досрочном голосовании приняли участие более 6,5 тысячи избирателей.
Голосование продлится до 20.00 по Молдове (21.00 по Москве), предварительные итоги выборов ЦИК озвучит в понедельник.