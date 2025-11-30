Главу Иглинского района Башкирии наградили в Кремле

Как сообщает пресс-служба Союза женщин Республики Башкортостан, в Екатерининском зале Кремля в Москве состоялась торжественная церемония вручения государственных наград представителям местного самоуправления со всей страны.
Мероприятие прошло при участии первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко. Главе администрации Иглинского района, председателю Союза женщин РБ Гюзель Насыровой вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как информировал ранее «Башинформ», указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» подписал президент России Владимир Путин в феврале этого года.