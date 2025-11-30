Ричмонд
Беларусь и Турция на переговорах в Стамбуле обсудили военно-политическую ситуацию в регионе и мире

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле 30 ноября состоялась рабочая встреча государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича с заместителем государственного секретаря Совета национальной безопасности Турции Мустафой Саманджи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском посольстве в Турции.

Кроме того, на переговорах были достигнуты договоренности о дальнейших контактах. -0-