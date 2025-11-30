Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона «Дитва» достигло 212 человек

По словам властей, более 24 тыс. сотрудников полиции, армии и военнослужащих все еще пытаются добраться до семей, пострадавших от наводнения. Более 120 человек были эвакуированы в безопасное место на вертолетах после прорыва плотины водохранилища Мавил-Ару в восточной части острова. Еще около 2 тыс. человек были эвакуированы на возвышенные участки в целях безопасности, говорится в заявлении военных.