Число погибших на Шри-Ланке из-за циклона «Дитва» достигло 212 человек

30 ноября, Минск. Число погибших в результате циклона «Дитва» на Шри-Ланке возросло до 212 человек, 218 человек пропали без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные официальных лиц островного государства.
Рекордные ливни обрушились на Шри-Ланку 27 ноября, вызвав многочисленные оползни в холмистом центральном регионе, а вышедшие из берегов реки затопили целые города по всей стране. Спасательные операции продолжаются уже четвертый день.
Как заявили в Центре по борьбе со стихийными бедствиями, почти 1 млн человек пострадали от проливных дождей и наводнений, которые обрушились на большую часть южноазиатского островного государства. Около 200 тыс. человек были размещены в убежищах.
По словам властей, более 24 тыс. сотрудников полиции, армии и военнослужащих все еще пытаются добраться до семей, пострадавших от наводнения. Более 120 человек были эвакуированы в безопасное место на вертолетах после прорыва плотины водохранилища Мавил-Ару в восточной части острова. Еще около 2 тыс. человек были эвакуированы на возвышенные участки в целях безопасности, говорится в заявлении военных.
Десятки семей оказались заперты в своих домах из-за наводнения в городе Коломбо, который является одним из наиболее пострадавших мест.
Департамент ирригации сообщил, что ожидается, что паводковые воды постепенно отступят в течение следующих трех дней, поскольку циклон движется в сторону юга Индии.