Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

По приглашению катарской стороны Раис Татарстана Рустам Минниханов находится в Дохе.

Источник: ИА Татар-информ

Об этом Минниханов сообщил в своем канале в MAX.

В ходе визита он встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, где обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.

Минниханов отметил, что Катар регулярно участвует в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Мы придаем большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с государствами, входящими в ОИС, вырос на 38% и составил порядка 8 млрд долларов», — отметил Рустам Минниханов.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше