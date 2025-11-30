Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Об этом Минниханов сообщил в своем канале в MAX.
В ходе визита он встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, где обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.
Минниханов отметил, что Катар регулярно участвует в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».
«Мы придаем большое значение взаимодействию с исламским миром, с Организацией исламского сотрудничества. По итогам прошлого года товарооборот Татарстана с государствами, входящими в ОИС, вырос на 38% и составил порядка 8 млрд долларов», — отметил Рустам Минниханов.
