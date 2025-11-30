Axios: США хотят на переговорах с Украиной устранить разногласия по территориям и безопасности

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители США на консультациях с украинской делегацией, которые пройдут в американском штате Флорида, рассчитывают решить спорные вопросы, касающиеся территорий и гарантий безопасности. Об этом говорится в материале портала Axios.
В ходе недавних переговоров в Женеве стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме двух: территории и гарантий безопасности. Высокопоставленный американский чиновник заявил порталу, что Белый дом хочет устранить разногласия по последним двум вопросам. «Украинцы знают, чего мы от них ожидаем», — добавил он.
Американские и украинские официальные лица проведут переговоры сегодня в Майами, прежде чем посланники президента США Дональда Трампа отправятся в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. На прошлой неделе Трамп заявил, что встретится с Путиным и Зеленским только тогда, когда стороны будут близки к соглашению о прекращении конфликта.
Примечательно, что глава администрации Зеленского Андрей Ермак должен был возглавить украинскую делегацию на сегодняшних переговорах в США, но 28 ноября он подал в отставку после того, как антикоррупционные органы Украины провели обыск в его доме. Как отмечает Axios, расследование коррупции глубоко затронуло ближайшее окружение Зеленского и вызвало кризис в его правительстве. Ермак долгое время считался вторым по влиятельности человеком в Украине.
Украинскую делегацию теперь возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. По словам украинских официальных лиц, в состав делегации также входят первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, посол в США Ольга Стефанишина, начальник Генштаба генерал Андрей Гнатов и сотрудники украинской разведки. В состав американской команды входят госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник США Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер.
Как информирует ТАСС, Умеров сообщил, что американская и украинская делегации уже начали встречу в США для обсуждения путей урегулирования конфликта в Украине. «В Соединенных Штатах уже началась встреча украинской делегации с американской стороной по шагам для достижения достойного мира», — написал Умеров в своем Telegram-канале. Секретарь СНБО Украины также указал, что проводит переговоры на основе «директив» Зеленского и «наработок, достигнутых в Женеве» 23 ноября на переговорах делегаций США и Украины. Умеров добавил, что доложит Зеленскому об итогах переговоров в США.
Вашингтон ранее предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации. Позднее Трамп заявил, что первоначальный американский план по урегулированию конфликта в Украине был доработан с учетом позиций Москвы и Киева, осталось лишь несколько спорных вопросов. Он также отметил, что число пунктов в плане было сокращено до 22.
По словам Трампа, Уиткофф, как ожидается, встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, Путин примет Уиткоффа до 4−5 декабря, то есть до начала своего госвизита в Индию. -0-