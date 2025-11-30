Путину во время визита в Киргизию подарили музыкальный инструмент комуз

Напомним, что с 25 по 27 ноября глава РФ находился с рабочей поездкой в Бишкеке. В рамках визита он участвовал в переговорах между Россией и Киргизией, встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко и выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.