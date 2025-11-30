Путину во время визита в Киргизию подарили музыкальный инструмент комуз

Российскому лидеру Владимиру Путину во время государственного визита в Киргизию в качестве подарка преподнесли национальный музыкальный инструмент комуз, сообщил журналист Павел Зарубин в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».
Путину и другим лидерам стран ОДКБ показали киргизскую юрту «Энесай» и процесс изготовления из дерева народного трехструнного щипкового музыкального инструмента комуз, а также приготовленный для него в подарок готовый комуз.
«Он как раз этот купить хотел, я знаю», — сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Им рассказали о принципе игры на этом инструменте, после чего Путин взял в руки комуз и попробовал сыграть несколько аккордов.
Лукашенко предположил, что комуз не настроен, при этом президент РФ с ним не согласился.
Ранее сообщалось, что Путин пошутил про хождение мужчин «налево», узнав о традициях устройства киргизской юрты.
Напомним, что с 25 по 27 ноября глава РФ находился с рабочей поездкой в Бишкеке. В рамках визита он участвовал в переговорах между Россией и Киргизией, встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко и выступил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.