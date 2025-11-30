КИШИНЕВ, 30 ноя — Sputnik. Отставок из-за скандалов вокруг контрабанды оружия в Молдове не последует, власть не способна уволить тех, кто помог ей сохранить кресла, такое мнение высказал в Telegram экс-премьер Молдовы, лидер либерал-демократов Владимир Филат.
Напомним, на минувшей неделе спикер парламента Игорь Гросу заявил по поводу скандального инцидента с контрабандой ПЗРК через границы Молдовы в Румынию, что «последуют отставки», но «они ничего не изменят». А депутаты от правящей PAS в парламенте отклонили предложение включить в повестку дня пункт о создании спецкомиссии по парламентскому контролю за расследованием контрабанды оружия и боеприпасов.
«У нас отставки исключены. И не потому, что PAS отказывается отправлять в отставку своих назначенцев, а потому, что не в состоянии уволить тех, кто зачастую путем превышения должностных полномочий помог ей остаться у власти. Юстиции как таковой не существует! То, что у нас называется юстицией, — это система сдержек и противовесов политического процесса. Ее задача — картографировать политическое поле страны через призму тактического поля юстиции», — отмечает Филат.
Он также считает, что «без внешней поддержки и репрессивного аппарата эта власть не продержится и трех месяцев». При этом, ссылаясь на происходящее на Украине, политик отмечает, что и борьба с коррупцией в Молдове ведется «для галочки».
«Какое из молдавских силовых ведомств, реформированное на иностранные деньги, способно повторить то, что сделало НАБУ? Скорее они ворвутся с обысками в любое посольство (что, впрочем, уже доказали), чем вскроют газовые схемы кишиневского тезки отставленного главы администрации украинского президента», — пишет Филат.
Для отвлечения внимания общественности предлагаются «спасительные» дроны".
«В ЕС не поддержат вступление Украины в альянс, если Киев не “искоренит преступность в высших эшелонах общества”, — заявил для Politico еврокомиссар по вопросам юстиции Макграт. Сможет ли размещение дрона на крыше президентуры изменить характер будущих заголовков Politico в отношении Молдовы?» — задается вопросом молдавский политик.
По итогам прошедшего на минувшей неделе закрытого заседания парламентской Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку было решено, что для недопущения в будущем случаев, подобных выявленной контрабанде оружия, следовавшей из Украины, нужно оснастить пункты пропуска на молдавско-украинском участке современными сканерами, а также поддержать законодательные инициативы, которые бы более четко регламентировали санкции за введение в оборот оружия.
Отвечая на вопросы журналистов, глава комиссии, депутат правящей PAS Лилиан Карп также заявил, что «будут увольнения некоторых лиц, причастных к этому делу», однако «правоохранительные органы справились со своей задачей». Что касается возможной причастности к контрабанде высоких чинов из молдавских силовых ведомств, то «на данном этапе такой информации нет», — отметил депутат.