Экс-премьер о громких скандалах в Молдове: у нас отставки исключены

«У нас отставки исключены. И не потому, что PAS отказывается отправлять в отставку своих назначенцев, а потому, что не в состоянии уволить тех, кто зачастую путем превышения должностных полномочий помог ей остаться у власти. Юстиции как таковой не существует! То, что у нас называется юстицией, — это система сдержек и противовесов политического процесса. Ее задача — картографировать политическое поле страны через призму тактического поля юстиции», — отмечает Филат.