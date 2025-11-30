В Грузии оппозиционера Элисашвили обвинили в попытке совершить теракт

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение одному из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили после попытки поджечь здание горсуда в Тбилиси.
«Задержанному предъявлено обвинение по первой части статьи 19−323 уголовного кодекса, по факту попытки совершения террористического акта», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Отмечается, что санкции этой статьи предусматривают лишение свободы до 15 лет.
По версии ведомства, 29 ноября около 04.00 по местному времени (03.00 мск) Элисашвили проник в здание канцелярии Тбилисского горсуда, выбив молотком стекло внешнего фасада здание. По данным прокуратуры, у него собой было огнестрельное оружие и «необходимые для совершения теракта предметы». В здании Элисашвили облил воспламеняющейся жидкостью в предметы канцелярии, включая документацию, и попытался устроить пожар. Когда сотрудники охраны суда попытались его остановить, оппозиционер нанес им травмы, однако Элисашвили удалось задержать.
Прокуратура попросила суд поместить задержанного под стражу.
Напомним, в декабре 2024 года сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали лидера оппозиционной коалиции «Сильная Грузия» Александра Элисашвили. Он, по данным спецслужб, напал на председателя «Национального конгресса азербайджанцев Грузии» Али Бабаева.