В Грузии оппозиционера Элисашвили обвинили в попытке совершить теракт

По версии ведомства, 29 ноября около 04.00 по местному времени (03.00 мск) Элисашвили проник в здание канцелярии Тбилисского горсуда, выбив молотком стекло внешнего фасада здание. По данным прокуратуры, у него собой было огнестрельное оружие и «необходимые для совершения теракта предметы». В здании Элисашвили облил воспламеняющейся жидкостью в предметы канцелярии, включая документацию, и попытался устроить пожар. Когда сотрудники охраны суда попытались его остановить, оппозиционер нанес им травмы, однако Элисашвили удалось задержать.