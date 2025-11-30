Глава МИД Турции: соглашение по Украине могло бы обеспечить мир на 50−70 лет

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение по Украине могло бы обеспечить мир на следующие 50−70 лет, «возможно, даже дольше». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает ТАСС.
«Если удастся достичь соглашения, это может привести к еще 50, 60, 70 годам мира в регионе. Возможно, даже дольше», — заявил Фидан в интервью газете Welt am Sonntag.
Он также выразил мнение, что Россия и Украина «более чем когда-либо» готовы к достижению мирного соглашения об урегулировании конфликта.
«Турция изначально прилагает активные усилия для урегулирования. Мы поддерживаем все шаги и усилия европейцев, Украины, России и США в этом направлении и участвуем в них. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидим, как Россия и Украина придут к соглашению», — сказал Фидан.
Министр отметил, что обсуждаемое в настоящее время мирное соглашение важно не только для прекращения конфликта в Украине, «но и для создания прочной стабильности для всей Европы».
28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования РФ ведет переговоры только с Соединенными Штатами. Администрация Трампа ранее предложила план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. Ряд ключевых пунктов, как писали СМИ, был оставлен для обсуждения на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.-0-