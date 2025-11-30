Глава МИД Турции: соглашение по Украине могло бы обеспечить мир на 50−70 лет

28 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по вопросу украинского урегулирования РФ ведет переговоры только с Соединенными Штатами. Администрация Трампа ранее предложила план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство Киева и его партнеров в Европе, которые попытались его существенно скорректировать. 23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по мирному плану. Ряд ключевых пунктов, как писали СМИ, был оставлен для обсуждения на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, дата которой пока не определена. Позднее Трамп сообщил, что число пунктов в плане было сокращено с 28 до 22.-0-