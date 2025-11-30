Ричмонд
Переговоры делегаций США и Украины в Майами прервались после двух часов беседы

В Майами в гольф-клубе Уиткоффа проходят переговоры делегаций США и Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Майами представители Вашингтона и Киева проводят новый раунд консультаций по мирному урегулированию конфликта на Украине. После двух часов встречи стороны взяли перерыв.

Участвующий во встрече госсекретарь США Марко Рубио указал на необходимость достижения соглашения с Киевом, которое гарантирует суверенитет Украины.

По его словам, речь не просто о завершении конфликта на Украине, но якобы о выходе из него «независимой и суверенной страной». После перерыва переговоры продолжатся.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что украинская делегация под руководством секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова прибыла в Майами. Целью стала встреча посланников киевского режима с представителями США в эксклюзивном гольф-клубе Shell Bay, принадлежащем Стиву Уиткоффу.

