Захарова: атаки в Черном море связаны с попытками помешать усилиям по завершению конфликта в Украине

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия решительно осуждает атаки на танкеры в Черном море и инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
По ее словам, атаки связаны «с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира», задействованы «те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию» конфликта в Украине. «Террористические акции киевского режима — сигнал тем, кто сегодня ведет поиск переговорного решения, в том числе с учетом выдвинутых недавно инициатив Дональда Трампа», — сказала она.
Захарова отметила, что спецслужбы Украины фактически заявили о своей причастности к указанным атакам, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов. «Призываем все здравомыслящие круги осудить совершенные 28 и 29 ноября в Черном море теракты, ставящие под угрозу свободу судоходства в этой акватории, и дать надлежащую оценку деструктивным действиям», — заключила российский дипломат.
«Протест по поводу очередного, уже третьего по счету акта агрессии в отношении КТК выразили наши друзья из МИД Казахстана. Обеспокоенность атаками высказали турецкие партнеры», — указала Захарова.
Она также подчеркнула, что гражданская энергетическая инфраструктура, которая подверглась нападению, играет «важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности и никогда не являлась объектом каких-либо международных рестрикций или ограничений».
Захарова обратила внимание, что нападения в Черном море 28 и 29 ноября были осуществлены на фоне масштабного коррупционного скандала в Украине и отставок высокопоставленных фигур киевских властей. По ее словам, отдельным «западным спонсорам Киева важно переключить внимание украинского общества на резонансные нападения на гражданские объекты».
Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся порожними в Россию, 28 ноября подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos вспыхнул огонь в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы на берег, россиян среди них нет. Турецкий Минтранс, информируя ранее об этих инцидентах, указывал на вероятность внешнего воздействия на суда. Еще одна атака была совершена на Virat утром 29 ноября. Кроме того, 29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. -0-