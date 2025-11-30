Захарова: атаки в Черном море связаны с попытками помешать усилиям по завершению конфликта в Украине

Танкеры Kairos и Virat, направлявшиеся порожними в Россию, 28 ноября подали с небольшим интервалом сигналы бедствия, когда находились в 28 и 38 морских милях от побережья Турции в Черном море. На судне Kairos вспыхнул огонь в районе машинного отделения, экипаж Virat сообщил о повреждениях корпуса, но крупного пожара на борту не было. 25 членов экипажа Kairos были эвакуированы на берег, россиян среди них нет. Турецкий Минтранс, информируя ранее об этих инцидентах, указывал на вероятность внешнего воздействия на суда. Еще одна атака была совершена на Virat утром 29 ноября. Кроме того, 29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском было атаковано безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. -0-