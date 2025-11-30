Полиция в Греции распылила слезоточивый газ на акции протеста фермеров

Греческая полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против фермеров, которые из-за задвержек с выплатами субсидий и низких закупочных цен на сельхозпродукцию перекрыли тракторами дорогу, передает местный телеканал Скай.
«Сотни тракторов перекрыли автомагистраль Патры — Афины — Салоники — Эвзони на развязке у Никеи, где ранее сегодня произошло столкновение с силами полиции, которая применила химические средства и светошумовые гранаты», — говорится в сообщении.
Фермеры вышли на акцию протестов из-за задержки субсидий от Организации по выплатам и контролю за руководством и гарантиями общественной помощи (OPEKEPE), роста затрат на производство и низких закупочных цен на сельхозпродукцию. Они перекрыли тракторами автомагистрали в районе города Никеи на востоке Греции и в районе города Кардицы в центре страны. Когда фермеры попытались сдвинуть с дороги автозак, перекрывавший движение тракторам, правоохранители применили спецсредства.
По данным телеканала, в столкновениях с полицией пострадали двое фермеров, в том числе деятеля профсоюза, их госпитализировали, а также травмы получили двое полицейских. В результате столкновений правоохранители задержали троих человек.
