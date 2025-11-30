Полиция в Греции распылила слезоточивый газ на акции протеста фермеров

Фермеры вышли на акцию протестов из-за задержки субсидий от Организации по выплатам и контролю за руководством и гарантиями общественной помощи (OPEKEPE), роста затрат на производство и низких закупочных цен на сельхозпродукцию. Они перекрыли тракторами автомагистрали в районе города Никеи на востоке Греции и в районе города Кардицы в центре страны. Когда фермеры попытались сдвинуть с дороги автозак, перекрывавший движение тракторам, правоохранители применили спецсредства.