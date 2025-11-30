Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто пришлось подключиться к переводу на встрече Орбана с Путиным

Зарубин: Сийярто помог переводчице Орбана во время переговоров с Путиным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто помог переводчице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, когда она плохо расслышала фразу российского лидера.

Об этом сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин. Он опубликовал в своем Telegram-канале кадры из программы «Москва. Кремль. Путин», на которых показаны моменты из открытой части встречи Путина и Орбана с работой переводчицы венгерского премьера. В ходе этих переговоров велся последовательный перевод.

Ранее венгерский портал Telex сообщил, что слова Путина на переговорах с Орбаном были переведены крайне неточно, в правящей партии «Фидес» это объяснили тем, что переводчица плохо расслышала российского лидера.

По словам Зарубина, на видеозаписи со встречи это тоже заметно.

«Судя по дальнейшим кадрам, когда Путин говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто», — прокомментировал видеозапись журналист.

Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу, 28 ноября. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше