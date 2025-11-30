Сийярто пришлось подключиться к переводу на встрече Орбана с Путиным

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто помог переводчице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время его переговоров с президентом России Владимиром Путиным, когда она плохо расслышала фразу российского лидера.
Об этом сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин. Он опубликовал в своем Telegram-канале кадры из программы «Москва. Кремль. Путин», на которых показаны моменты из открытой части встречи Путина и Орбана с работой переводчицы венгерского премьера. В ходе этих переговоров велся последовательный перевод.
Ранее венгерский портал Telex сообщил, что слова Путина на переговорах с Орбаном были переведены крайне неточно, в правящей партии «Фидес» это объяснили тем, что переводчица плохо расслышала российского лидера.
По словам Зарубина, на видеозаписи со встречи это тоже заметно.
«Судя по дальнейшим кадрам, когда Путин говорил о падении товарооборота, подключиться к переводу пришлось даже министру иностранных дел Сийярто», — прокомментировал видеозапись журналист.
Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу, 28 ноября. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа.