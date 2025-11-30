Ранее сообщалось, что 29 ноября объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта г. Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. Произошедшая ситуация была взята на особый контроль правительства Республики Казахстан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что атаки на танкеры в Черном море и инфраструктуру КТК в Новороссийске связаны «с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира», задействованы «те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию» конфликта в Украине. По ее словам, спецслужбы Украины фактически заявили о своей причастности к указанным атакам, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов. -0-