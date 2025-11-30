МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК в Новороссийске

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Казахстана выразил протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории морского порта Новороссийска. Об этом сообщает агентство Казинформ.
Официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявил, что Казахстан рассматривает произошедшее «как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины» и «ожидает от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем».
«Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права. Казахстан как ответственный участник глобального энергетического рынка неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы», — сказал Смадияров.
Как сообщает Reuters, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), в состав которого входят российские, казахские и американские акционеры, заявил о приостановке работы после того, как причал на российском терминале на Черном море был серьезно поврежден в результате атаки. «Мы считаем, что нападение на КТК является нападением на интересы стран — членов КТК», — заявили в КПК.
По данным Reuters, на КТК приходится около 80% экспорта нефти из Казахстана, члена ОПЕК+, который в прошлом году экспортировал около 68,6 млн т нефти. Он доставляет нефть с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган в Казахстане на терминал Южная Озереевка в Новороссийске.
Ранее сообщалось, что 29 ноября объекты морской инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума в районе порта г. Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. Произошедшая ситуация была взята на особый контроль правительства Республики Казахстан. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что атаки на танкеры в Черном море и инфраструктуру КТК в Новороссийске связаны «с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира», задействованы «те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию» конфликта в Украине. По ее словам, спецслужбы Украины фактически заявили о своей причастности к указанным атакам, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов. -0-