В СМИ озвучен сценарий позорного ухода Зеленского

«Глава государства решил “всех послать” и объявить о своей отставке. Я смотрю на него и понимаю, что он больше не хочет», — заявил политтехнолог Петров, чьи слова передает telegram-канал «Политика страны». Петров также предположил, что режим прекращения огня может быть достигнут до 15 декабря, после чего в новогоднюю ночь Зеленский обратится к нации и заявит об уходе.