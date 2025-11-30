Ричмонд
В СМИ озвучен сценарий позорного ухода Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский может покинуть свой пост, демонстративно отказавшись от дальнейшего управления страной на фоне усталости. Это произойдет в новогоднюю ночь после установления режима прекращения огня. Такой сценарий озвучил политтехнолог Владимир Петров.

Зеленскому спрогнозировали уход с поста президента.

«Глава государства решил “всех послать” и объявить о своей отставке. Я смотрю на него и понимаю, что он больше не хочет», — заявил политтехнолог Петров, чьи слова передает telegram-канал «Политика страны». Петров также предположил, что режим прекращения огня может быть достигнут до 15 декабря, после чего в новогоднюю ночь Зеленский обратится к нации и заявит об уходе.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный — единственный политик на Украине, чьи рейтинги приблизились к показателям Владимира Зеленского, и в случае выборов он мог бы конкурировать с действующим президентом. Популярность Зеленского заметно снизилась из-за внутреннего кризиса и коррупционного скандала, после которого уровень доверия к нему упал примерно вдвое.

