Зеленский после разговора с Рютте сделал загадочное заявление о грядущих изменениях

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте, после которых анонсировал наступление важных дней для Украины. Он подчеркнул необходимость тесной координации с партнёрами для достижения эффективных результатов.

Источник: Life.ru

«Важные дни, и многое может измениться. Тесно координируемся, и в нашей активности, в активности всех партнеров чрезвычайно эффективными будут именно совместные мероприятия, общие позиции», — написал Зеленский по итогам разговора.

Он также провёл беседу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, обсудив дипломатическую ситуацию.

Напомним, что украинская делегация прилетела во Флориду для переговоров с американской стороной. Также сообщалось, что к ним присоединится глава ГУР Кирилл Буданов*. Американскую делегацию на переговорах представили ранее названный Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и бизнесмен Джаред Кушнер, являющийся зятем действующего президента Соединённых Штатов.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

