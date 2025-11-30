Ричмонд
+8°
пасмурно
Уиткофф положительно оценил встречу в Майами с делегацией Украины

Переговоры американской стороны с делегацией Украины в Майами проходят «положительно», сообщил во время перерыва спецпосланник президента США Стив Уиткофф, передает корреспондент «Суспільне».

Источник: AP 2024

До перерыва переговоры длились около двух часов.

Также спецпосланник американского президента подтвердил, что в понедельник, 1 декабря, вылетает в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Замглавы МИД Украины Сергей Кислица, в свою очередь, охарактеризовал встречу украинской и американской делегаций в Майами как содержательную и конструктивную.

В переговорах принимают участие представители внешнеполитических и силовых ведомств США и Украины. Встреча проходит в личном гольф-клубе Уиткоффа Shell Bay в Майами.

Ранее Киев и Вашингтон разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». Москва готова рассмотреть предложения США как основу для будущих соглашений, однако окончательный вариант мирного плана пока отсутствует, говорили в Кремле.

