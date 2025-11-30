Вертолет ВВС Шри-Ланки разбился во время спасательной операции, пилот погиб

Из-за тропического циклона «Дитва» на Шри-Ланку 27 ноября обрушились сильные ливни, вызвав многочисленные оползни в холмистом центральном регионе, а вышедшие из берегов реки затопили целые города по всей стране. Спасательные операции продолжаются уже четвертый день. Как сообщало агентство Reuters, более 24 тыс. сотрудников полиции, армии и военнослужащих все еще пытаются добраться до людей, пострадавших от наводнения.