В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию

«Республика Молдова при режиме Майи Санду пошла по украинскому сценарию. Это и русофобия, и милитаризация, это и сегрегация целых социальных и этнических групп в Республике Молдова, это и аресты, и самое главное — борьба с православием. И в этом контексте, понятное дело, что они рассматривают любое проявление русской цивилизации, даже советской цивилизации, как угрозу своей власти, поэтому они уничтожают все, что связано с русским миром. Теперь они ополчились против Русского дома», — сказал Цырдя.