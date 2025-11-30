Ричмонд
В США раскрыли две главные темы в переговорах Вашингтона и Украины

WSJ: США и Украина обсудят график выборов и вопрос территорий.

Источник: Комсомольская правда

Переговоры, которые проходят в Майами между представителями Вашингтона и Киева касаются прежде всего двух важных вопросов. Это график выборов президента на Украине и территориальный вопрос. Также в переговорах затрагиваются и некоторые другие темы. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщила газета Wall Street Journal.

По данным издания, спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют вскоре отправиться в Москву для продолжения переговоров с российской стороной.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит государственный визит в Индию. Поездка главы государства запланирована на 4−5 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что до этого российский лидер проведет встречу в Москве с делегацией из США. В Россию прибудет Стивен Уиткофф. Точная дата визита будет объявлена дополнительно.

