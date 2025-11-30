«Работать и легко, и непросто». Рыженков рассказал об особенностях сотрудничества с Мьянмой

«Это мой первый визит в Мьянму, я искренне этому рад. И поскольку ваш приезд в Беларусь в марте стал первым официальным визитом лидера Мьянмы в нашу страну, то мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях», — заявил Александр Лукашенко на переговорах с исполняющим обязанности Президента Мьянмы, председателем Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайном.