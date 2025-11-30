Ричмонд
«Работать и легко, и непросто». Рыженков рассказал об особенностях сотрудничества с Мьянмой

По словам министра, с Мьянмой работать одновременно легко и непросто. Легко — потому что есть встречная заинтересованность и намерение выполнить достигнутые договоренности.

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал об особенностях сотрудничества с Мьянмой, сообщает БЕЛТА.

«А непросто, потому что, во-первых, далеко. Во-вторых, незнание друг о друге долгое время делает необходимым формирование новых, креативных инструментов по поддержке нашего сотрудничества и торговли», — сказал Максим Рыженков.

Как сообщалось, в конце ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил с официальным визитом Мьянму.

«Это мой первый визит в Мьянму, я искренне этому рад. И поскольку ваш приезд в Беларусь в марте стал первым официальным визитом лидера Мьянмы в нашу страну, то мы можем сказать, что 2025 год является историческим в наших отношениях», — заявил Александр Лукашенко на переговорах с исполняющим обязанности Президента Мьянмы, председателем Комиссии национальной безопасности и мира Мин Аун Хлайном.

В рамках президентского визита было подписано около 30 документов, главными из которых являются дорожная карта сотрудничества на 2026−2028 годы и соглашение о взаимной отмене виз. Еще одной важной договоренностью лидеров двух стран стало решение повысить статус представительства Мьянмы в Минске до уровня посольства. -0-

