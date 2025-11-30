Ричмонд
Зеленский сделал заявление после разговора с Рютте: «Скоро многое может измениться»

Зеленский после разговора с Рютте заявил, что многое может измениться.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением. После разговора с генсеком НАТО Марком Рютте он сообщил подписчикам своего Telegram-канала, что в скором времени якобы «многое может измениться».

«Говорил с Марком Рютте, и будем говорить ещё в эти дни. Важные дни, и многое может измениться», — такое сообщение опубликовал в своем канале Зеленский.

Ранее KP.RU передал мнение российского бизнесмена Виктора Бута, что Зеленский будет саботировать «мирный план» Трампа.

А киевский политтехнолог Владимир Петров спрогнозировал подписание мира и отставку Зеленского уже к концу года.

