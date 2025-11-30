Нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением. После разговора с генсеком НАТО Марком Рютте он сообщил подписчикам своего Telegram-канала, что в скором времени якобы «многое может измениться».
«Говорил с Марком Рютте, и будем говорить ещё в эти дни. Важные дни, и многое может измениться», — такое сообщение опубликовал в своем канале Зеленский.
Ранее KP.RU передал мнение российского бизнесмена Виктора Бута, что Зеленский будет саботировать «мирный план» Трампа.
А киевский политтехнолог Владимир Петров спрогнозировал подписание мира и отставку Зеленского уже к концу года.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше