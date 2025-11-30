Президент Венесуэлы Мадуро допустил возможность своей отставки: когда это может произойти

Как писал сайт KP.RU, на Западе спрогнозировали, чем сможет ответить Каракас Вашингтону в случае вторжения американцев в Венесуэлу. Агентство Reuters сообщило о двух вариантах развития событий. Так, Штаты якобы могут рассчитывать на дезертирство военнослужащих в случае начала конфликта. В свою очередь Венесуэла рассматривает несколько стратегий. Одна из них — партизанское движение, называемое «длительным сопротивлением».