Президент Венесуэлы Мадуро допустил возможность своей отставки: когда это может произойти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что может прекратить исполнение своих полномочий, но не раньше, чем через 18 месяцев. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщил американский телеканал CNN.
По утверждению телеканала, некоторые американские чиновники якобы рассматривали предложенный главой Боливарианской республики сценарий как возможный выход из кризиса. Однако Белый дом решил добиваться безотлагательной отставки венесуэльского лидера.
Источник CNN подчеркнул, что Мадуро и его соратники связались с Вашингтоном по нескольким каналам связи и сейчас якобы обсуждают с американской стороной, каким может быть взаимодействие между США и Венесуэлой.
Как писал сайт KP.RU, на Западе спрогнозировали, чем сможет ответить Каракас Вашингтону в случае вторжения американцев в Венесуэлу. Агентство Reuters сообщило о двух вариантах развития событий. Так, Штаты якобы могут рассчитывать на дезертирство военнослужащих в случае начала конфликта. В свою очередь Венесуэла рассматривает несколько стратегий. Одна из них — партизанское движение, называемое «длительным сопротивлением».
Накануне президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии американскими военными воздушного пространства для полетов самолетов над Венесуэлой.