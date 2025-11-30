Зеленский ввел санкции против Центра «Рубикон» и Фонда Прилепина

Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет. Санкции введены против 13 организаций, включая благотворительные, образовательные и научные структуры. Среди них Фонд Захара Прилепина, фонды «Братское сердце», «Гуманитарный фронт Крыма» и «Крым — родной дом», а также такие учреждения, как Конструкторское бюро «Валькирия», Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ и Фонд содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова.