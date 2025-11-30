Зеленский ввел санкции против Центра «Рубикон» и Фонда Прилепина

Владимир Зеленский ввёл санкции против благотворительных фондов РФ, энергетических компаний и частных лиц, включая, по данным украинских СМИ, сотрудников Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
Ограничительные меры вводятся сроком на 10 лет. Санкции введены против 13 организаций, включая благотворительные, образовательные и научные структуры. Среди них Фонд Захара Прилепина, фонды «Братское сердце», «Гуманитарный фронт Крыма» и «Крым — родной дом», а также такие учреждения, как Конструкторское бюро «Валькирия», Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ и Фонд содействия безопасности и обороне имени П. А. Судоплатова.
Во втором списке 26 юрлиц из энергетического сектора. Эти санкции синхронизированы с ограничениями, ранее введёнными Соединёнными Штатами.
В третьем списке 36 физлиц — граждан России. Отмечается, что среди них есть лица, связанные с Центром «Рубикон».
Ранее журнал The Atlantic писал, что американский президент Дональд Трамп решил изменить подход к урегулированию украинского конфликта, отказавшись от попыток давить на Москву с помощью санкций.