Сторонники оппозиции прекратили голодовку у парламента в Тбилиси

Лидер грузинской оппозиционной партии «Коалиция за перемены» Гедеван Попхадзе и пятеро его сторонников прекратили голодовку, которую они устроили перед зданием парламента в Тбилиси с требованием назначить новые парламентские выборы и освободить политических заключенных, передает РИА Новости.
Сообщается, что они отказались от приема пищи 28 октября, а о прекращении протестной акции объявили 30 ноября. Активистка Дареджан Цхвитарии заявили, что сторонники оппозиции остановили голодовку, но не прекратили борьбу. Она сказала, что протестующие планируют собрать еще больше людей и вернуться к зданию парламента.
По словам Цхвитарии, состояние здоровья Попхадзе серьезно ухудшилось из-за долгой голодовки.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение в попытке теракта одному из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело» Алеко Элисашвили того, как он, по данным правоохранителей, проник в здание канцелярии Тбилисского горсуда и пытался совершить его поджог.