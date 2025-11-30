Сторонники оппозиции прекратили голодовку у парламента в Тбилиси

Сообщается, что они отказались от приема пищи 28 октября, а о прекращении протестной акции объявили 30 ноября. Активистка Дареджан Цхвитарии заявили, что сторонники оппозиции остановили голодовку, но не прекратили борьбу. Она сказала, что протестующие планируют собрать еще больше людей и вернуться к зданию парламента.