WSJ: представители США и Киева во Флориде обсуждают график выборов в Украине и вопрос территорий

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил журналистам во Флориде, что рассчитывает на продуктивную встречу с делегацией США. В отдельном посте в соцсети X, говорящей о начале встречи, Умеров добавил, что находится «на постоянном контакте» с Владимиром Зеленским и отчитается перед ним после встреч. Рустем Умеров возглавил украинскую делегацию после громкой отставки Андрея Ермака в связи с крупным коррупционным скандалом в Украине.