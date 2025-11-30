WSJ: представители США и Киева во Флориде обсуждают график выборов в Украине и вопрос территорий

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры в США с украинской делегацией будут касаться выборов в Украине и вопроса территорий. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Должностные лица администрации Трампа проводят сегодня встречу с украинскими переговорщиками во Флориде, чтобы продолжить переговоры по мирному плану президента США, отмечает издание. По словам высокопоставленного представителя администрации США, переговоры будут охватывать график выборов в Украине, тему территорий, а также «другие вопросы, которые остаются нерешенными между Белым домом и Киевом в процессе достижения соглашения по условиям предлагаемого мирного соглашения».
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с делегацией Украины направлены на поиск «пути вперед», который позволит «никогда больше не допустить войны». Его слова передает газета The New York Times.
Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил журналистам во Флориде, что рассчитывает на продуктивную встречу с делегацией США. В отдельном посте в соцсети X, говорящей о начале встречи, Умеров добавил, что находится «на постоянном контакте» с Владимиром Зеленским и отчитается перед ним после встреч. Рустем Умеров возглавил украинскую делегацию после громкой отставки Андрея Ермака в связи с крупным коррупционным скандалом в Украине.
По данным The New York Times, ожидается, что по завершении переговоров делегаций США и Украины состоится пресс-конференция.
Портал Axios сегодня писал, что представители США на консультациях с украинской делегацией в американском штате Флорида рассчитывают решить спорные вопросы. В публикации отмечалось, что в ходе недавних переговоров в Женеве стороны достигли принципиальных соглашений по всем вопросам, кроме двух: территории и гарантии безопасности. Белый дом хочет устранить разногласия по последним этим темам.
Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер планируют на следующей неделе отправиться в Москву для продолжения переговоров с российской стороной. -0-