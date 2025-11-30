Петро назвал противозаконными слова Трампа о закрытии неба над Венесуэлой

Колумбийский президент Густаво Петро выразил несогласие с заявлениями лидера США Дональда Трампа относительно закрытия воздушного пространства над Венесуэлой, назвав их незаконными. Он также настоятельно рекомендовал созвать экстренное заседание Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
«Закрытие воздушного пространства Венесуэлы абсолютно противозаконно. ICAO должна незамедлительно провести встречу», — заявил он в своем аккаунте в сети X*.
Петро также обратился к странам-членам Евросоюза с просьбой дать указание возобновить авиасообщение с Венесуэлой, в противном случае — ввести штрафные санкции против авиакомпаний, игнорирующих это. По мнению колумбийского лидера, «ни одна авиакомпания не должна подчиняться незаконным распоряжениям, касающимся воздушного пространства другого государства». Он не исключил возможности применения штрафных мер к колумбийским авиаперевозчикам, отказывающимся от выполнения ранее запланированных рейсов.
«Я призываю президента Трампа уважать международный правовой порядок, который представляет собой мудрость, накопленную человеческой цивилизацией», — подчеркнул Петро.
Ранее сообщалось, что Трамп в беседе с Николасом Мадуро угрожал применением силы против Венесуэлы.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.