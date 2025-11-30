Ричмонд
В Приднестровье закрылись избирательные участки

В Приднестровье завершилось голосование на выборах депутатов всех уровней.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) в воскресенье в 20.00 по местному времени (21.00 мск) завершилось голосование на выборах депутатов всех уровней, сообщил ЦИК ПМР.

«Избирательные участки закрылись в 20.00. Члены комиссий приступили к подсчету голосов», — сообщил ЦИК ПМР.

В воскресенье в Приднестровье проходил единый день голосования. Приднестровцы избирали 33 депутата Верховного совета (парламента) ПМР, 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.

Власти Молдавии делают вид, что не замечают выборы в Приднестровье и сделали все, чтобы не допустить международных наблюдателей.

Предварительные итоги выборы будут известны 1 декабря.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

