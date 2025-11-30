США хотят завладеть крупнейшими нефтяными запасами Венесуэлы, заявил Мадуро

Венесуэльский лидер отметил в письме, что с середины августа президент США Дональд Трамп проводит «кампанию преследования и угроз» против Боливарианской Республики, что ставит под угрозу мир, безопасность и региональную и международную стабильность. По его словам, Вашингтон развернул в Карибском регионе не менее 14 военных кораблей и до 15 тысяч военнослужащих, а также нанес свыше двадцати ударов по малым судам, совершив более 80 внесудебных казней. Он добавил, что американские власти постоянно и последовательно угрожают применением силы, нарушая Устав ООН и нормы международного права.