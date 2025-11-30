Раскрыты интересные детали переговоров США и Киева во Флориде

Переговоры между США и Украиной во Флориде охарактеризовали как жесткие, но конструктивные, на них обсуждаются самые чувствительные вопросы. Встреча высших должностных лиц направлена на поиск путей прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщают зарубежные СМИ.