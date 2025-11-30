CNN: лидер Венесуэлы Мадуро согласился уйти в отставку через полтора года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил готовность сложить свои полномочия, но не ранее чем через полтора года. Об этом сообщает CNN.
Телеканал передает, что некоторые представители администрации США рассматривали предложенный венесуэльским лидером план как потенциальный способ разрешения кризисной ситуации, но администрация Трампа предпочла настаивать на немедленной отставке Мадуро.
CNN сообщает со ссылкой на свои источники, что Мадуро и его команда установили контакт с Белым домом через различные каналы связи и в настоящее время обсуждают с американской стороной возможные варианты сотрудничества.
30 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями, на фоне усиления военной мощи США в Карибском регионе.