Рубио извинился перед делегацией из Киева за дождь во Флориде

Госсекретарь США Марко Рубио принёс извинения украинской делегации за дождливую погоду во Флориде, где в воскресенье проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
«Мы благодарны вам за то, что приехали во Флориду. Приносим извинения за дождь», — сказал Рубио в присутствии журналистов.
Он добавил, что не ожидал осадков в этот день и добавил, что подобные природные явления власти не в силах изменить.
Американская администрация ранее сообщила о разработке плана по Украине, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, так как работа всё ещё идёт. В Москве заявили, что РФ сохраняет открытость для переговоров.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проинформировал, что завтра он вылетит в Москву, чтобы уже во вторник, 2 декабря, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.