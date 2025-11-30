Ричмонд
Рубио извинился перед делегацией из Киева за дождь во Флориде

Рубио сказал, что власти не могут влиять на погоду.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио принёс извинения украинской делегации за дождливую погоду во Флориде, где в воскресенье проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

«Мы благодарны вам за то, что приехали во Флориду. Приносим извинения за дождь», — сказал Рубио в присутствии журналистов.

Он добавил, что не ожидал осадков в этот день и добавил, что подобные природные явления власти не в силах изменить.

Американская администрация ранее сообщила о разработке плана по Украине, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, так как работа всё ещё идёт. В Москве заявили, что РФ сохраняет открытость для переговоров.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проинформировал, что завтра он вылетит в Москву, чтобы уже во вторник, 2 декабря, встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше