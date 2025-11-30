Военные ВСУ откажутся выполнять приказ об уходе из Донбасса

Военнослужащий отметил, что предложенный США план мирного урегулирования конфликта на Украине выглядит как капитуляция. Он выступил против передачи России территорий, которые все еще контролируют украинские войска, и подчеркнул, что право голоса в этом вопросе есть не только у руководства страны, но и у его товарищей, находящихся в траншеях.