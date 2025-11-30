В Кыргызстане прошли досрочные парламентские выборы

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время сегодняшнего заявления для СМИ акцентировал внимание, что процесс голосования на выборах был полностью автоматизирован, передает Кабар. По его словам, никакого вмешательства в выборный процесс быть не может. Он также акцентировал внимание на избирательных участках за рубежом. Для реализации избирательных прав граждан Кыргызстана были открыты около 100 участков за пределами страны.