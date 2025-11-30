В Кыргызстане прошли досрочные парламентские выборы

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кыргызстане 30 ноября прошло голосование на досрочных выборах депутатов Жогорку Кенеша (Верховного совета — однопалатного национального парламента). Об этом сообщает агентство Кабар.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Тынчтык Шайназаров указал, что автоматические считывающие устройства (АСУ) передают в Центризбирком данные о явке избирателей и предварительные результаты голосования по всем 30 одномандатным округам. Шайназаров подчеркнул, что информация поступает в оперативном режиме, и ЦИК продолжает обработку данных, поступающих с избирательных участков как внутри страны, так и за рубежом.
Как сообщает ТАСС, согласно предварительным данным ЦИК Кыргызстана, в новый состав законодательного органа проходит порядка трети депутатов предыдущего созыва. ЦИК публикует сейчас данные, которые поступают непосредственно с электронных урн голосования на центральный сервер. Официальные итоги будут подведены и объявлены в течение двух недель на основании ручного подсчета протоколов с избирательных участков.
Парламент Кыргызстана в этот раз формируется по новым правилам: летом были приняты поправки о переходе к мажоритарной системе и отказе от партийных списков. В стране было сформировано 30 округов, от каждого из которых избираются по три депутата. На 90 мест в Жогорку Кенеше претендовали 460 кандидатов.
Руководитель пресс-службы МВД страны Султан Макилов рассказал, что в день голосования сотрудники ведомства не зафиксировали серьезных инцидентов или фактов нарушения общественного порядка.
В 20.00 по местному времени закрылись все избирательные участки на территории Кыргызстана. Порог явки на этих выборах не предусмотрен, они будут признаны состоявшимися независимо от числа проголосовавших.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время сегодняшнего заявления для СМИ акцентировал внимание, что процесс голосования на выборах был полностью автоматизирован, передает Кабар. По его словам, никакого вмешательства в выборный процесс быть не может. Он также акцентировал внимание на избирательных участках за рубежом. Для реализации избирательных прав граждан Кыргызстана были открыты около 100 участков за пределами страны.
Граждане Кыргызстана, проживающие или временно пребывающие в Республике Беларусь, могли проголосовать сегодня в Минске на участке для голосования № 9023 (ул. Старовиленская, 57) с 8.00 до 20.00 по местному времени. -0-