Заседание высшего госсовета Союзного государства пройдет в Москве в январе

Очередное заседание Высшего госсовета Союзного государства (СГ) РФ и Белоруссии планируется провести в январе 2026 года в Москве, сообщил глава администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой.
«На отдельной встрече с коллегами из России подведем итоги перед Высшим государственным советом Союзного государства в следующем году в январе в Москве, перед встречей с лидерами», — заявил он в эфире телеканала «Беларусь-1».
По словам Крутого, реализация всех программ Союзного государства идет по графику, «провалов, отклонений, сдвигов сроков» нет. Он подчеркнул, что «все реализуется в намеченные сроки хорошими темпами», в ходе выполнения программ нет проседаний по инвестиционным ресурсам, «идет нормальная выборка, закупается оборудование».
«Эти проекты станут основой той технологической независимости, о которой мы говорим», — подчеркнул глава администрации белорусского лидера.
Напомним, предыдущее заседание Высшего госсовета Союзного государства состоялось в декабре 2024 года в Минске. Стороны обсудили вопросы безопасности, тарифы связи, рынка электроэнергии и борьбу с незаконным импортом. Путин также провел личную встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко.