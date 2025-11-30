Песков описал ситуацию на Украине словами «что-то происходит»

«То, что что-то происходит, это очевидно», — подчеркнул Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. При этом он воздержался от категоричных оценок и не стал называть происходящее сигналом со стороны западных стран.
Представитель Кремля оставил пространство для интерпретаций, добавив, что анализом ситуации могут заниматься политологи. Такая сдержанная позиция позволяет наблюдать за развитием событий без преждевременных выводов.
Напомним, что сегодня Зеленский подписал документ об отставке Ермака поле того, как детективы НАБУ нагрянули к нему с обысками. Эксперты полагают, что решение связано с делом предпринимателя Тимура Миндича, которого считают «спонсором» Зеленского, обвиняемого в махинациях в энергоотрасли. Теперь Ермак рискует стать фигурантом коррупционного скандала, проходя в материалах под оперативным псевдонимом «Али-Баба». Украинские журналисты уже заявили, что эта отставка может привести к потере Зеленским контроля над властью.
