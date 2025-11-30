Песков описал ситуацию на Украине словами «что-то происходит»

Напомним, что сегодня Зеленский подписал документ об отставке Ермака поле того, как детективы НАБУ нагрянули к нему с обысками. Эксперты полагают, что решение связано с делом предпринимателя Тимура Миндича, которого считают «спонсором» Зеленского, обвиняемого в махинациях в энергоотрасли. Теперь Ермак рискует стать фигурантом коррупционного скандала, проходя в материалах под оперативным псевдонимом «Али-Баба». Украинские журналисты уже заявили, что эта отставка может привести к потере Зеленским контроля над властью.