В Европе паника: Евроэлиты боятся, что США больше не станет поддерживать киевский режим

El Pais: В ЕС сомневаются в дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

Источник: Комсомольская правда

Европейские политические элиты опасаются возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США. Об этом сообщило испанское издание El País.

Газета отметила, что евролидеры сомневаются, что смогут в одиночку поддерживать киевский режим. Таким образом на фоне сомнений Европа вынуждена идти на компромисс с Вашингтоном.

В публикации подчеркнули, что США больше не союзник и не друг для Европы, а «угроза и противник».

«Страх его [президента США Дональда Трампа] реакции слишком велик», — говорится в материале.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось о страхе Евросоюза (ЕС), что США могут не допустить его представителей на переговоры по урегулированию украинского конфликта. По данным телеканала CNN, европейцы переживают, что их «могут не пустить в шатер» из-за попыток стран ЕС внести изменения в мирный план Трампа.

Напомним, как еще в мае указал глава МИД РФ Сергей Лавров, страны Европы боятся, что Штаты «махнут рукой» на них и на поддержку Украины для продолжения вооруженного конфликта.

