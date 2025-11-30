Европейские политические элиты опасаются возможности резкого разрыва дипломатических отношений с США. Об этом сообщило испанское издание El País.
Газета отметила, что евролидеры сомневаются, что смогут в одиночку поддерживать киевский режим. Таким образом на фоне сомнений Европа вынуждена идти на компромисс с Вашингтоном.
В публикации подчеркнули, что США больше не союзник и не друг для Европы, а «угроза и противник».
«Страх его [президента США Дональда Трампа] реакции слишком велик», — говорится в материале.
Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось о страхе Евросоюза (ЕС), что США могут не допустить его представителей на переговоры по урегулированию украинского конфликта. По данным телеканала CNN, европейцы переживают, что их «могут не пустить в шатер» из-за попыток стран ЕС внести изменения в мирный план Трампа.
Напомним, как еще в мае указал глава МИД РФ Сергей Лавров, страны Европы боятся, что Штаты «махнут рукой» на них и на поддержку Украины для продолжения вооруженного конфликта.