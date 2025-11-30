В Европе паника: Евроэлиты боятся, что США больше не станет поддерживать киевский режим

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось о страхе Евросоюза (ЕС), что США могут не допустить его представителей на переговоры по урегулированию украинского конфликта. По данным телеканала CNN, европейцы переживают, что их «могут не пустить в шатер» из-за попыток стран ЕС внести изменения в мирный план Трампа.